Ким Чен Ын передал США останки американских солдат
КНДР передала США останки 55 американских военнослужащих, которые погибли в годы Корейской войны 1950-1953 годов.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за содействие в возвращении останков.
Официальная церемония возвращения останков на родину состоится 1 августа.
Всего пропавшими без вести в годы Корейской войны числятся 5,3 тысячи американских солдат, отмечает Interfax.
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