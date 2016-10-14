Гол и передача Якупова помогли «Сент-Луису» одержать вторую победу
Форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов помог одержать своей команде победу в матче против «Миннесоты» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Россиянин отдал голевую передачу, а также забил гол.
Якупов перешел накануне сезона в «Сент-Луис» из «Эдмонтона».
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