Перед встречей с Трампом Ангела Меркель внимательно изучила журнал Playboy

При подготовке к встрече с президентом США Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель внимательно изучила журнал Playboy, в котором было опубликовано объемное интервью американского лидера.

На страницах эротического издания Трамп в 1990 году высказал несколько политических тезисов, которых придерживается по сей день, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Independent, которое ссылается на неназванных чиновников немецкого правительства.

Как отметили собеседники издания, Меркель также проанализировала манеру поведения будущего собеседника во время встреч с премьер-министрами Великобритании, Японии и Канады — Терезой Мэй, Синдзо Абэ и Джастином Трюдо.

Ранее сообщалось, что Трамп и Меркель встретились в Белом доме 17 марта. Во время протокольной съемки в Овальном кабинете американский президент проигнорировал предложение главы немецкого правительства пожать друг другу руки. Как потом объяснили в Вашингтоне, Трамп просто не расслышал слов Меркель.