Перед встречей с Трампом Ангела Меркель внимательно изучила журнал Playboy

При подготовке к встрече с президентом США Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель внимательно изучила журнал Playboy, в котором было опубликовано объемное интервью американского лидера.

На страницах эротического издания Трамп в 1990 году высказал несколько политических тезисов, которых придерживается по сей день, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Independent, которое ссылается на неназванных чиновников немецкого правительства.

Как отметили собеседники издания, Меркель также проанализировала манеру поведения будущего собеседника во время встреч с премьер-министрами Великобритании, Японии и Канады — Терезой Мэй, Синдзо Абэ и Джастином Трюдо.

Ранее сообщалось, что Трамп и Меркель встретились в Белом доме 17 марта. Во время протокольной съемки в Овальном кабинете американский президент проигнорировал предложение главы немецкого правительства пожать друг другу руки. Как потом объяснили в Вашингтоне, Трамп просто не расслышал слов Меркель.

Новости по теме
Теги:
События: переговоры
Следующая новость Украина сообщила о 2629 погибших с начала операции в Донбассе военнослужащих

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО