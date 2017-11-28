Перед Новым годом резко подорожают огурцы и томаты

Огурцы существенно подорожают перед Новым годом, говорится в исследовании, проведенном компанией «ФинЭкспертиза».

По данным аналитиков, средний рост цен на этот овощ за пять лет с ноября по декабрь составляет около 21 процента.

На втором месте по росту стоимости оказались томаты – цены на них перед Новым годом в среднем повышаются на 14,7 процента.

На третье место эксперты поставили яйца, цены на которые подскочат к Новому году примерно на 6,4 процента.

Далее идут картофель и яблоки, пишет «Российская газета».

Отмечается, что за основу расчетов брались данные Росстата.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя стоимость популярного у россиян салата Ольвье составит 312 рублей, что больше, чем в прошлом году на 1,2 процента, сообщает «Федерал пресс».