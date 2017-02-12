В США перед матчем Кубка Федерации включили гимн Третьего рейха
Во время церемонии открытия матча Кубка Федерации по теннису между женскими командами США и Германии исполнили куплет из устаревшего немецкого гимна.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AP, вместо современного гимна «Песнь немцев» был исполнен запрещенный с 1945 года текст старого гимна.
Спортсменка сборной Германии Андреа Петкович назвала случившееся «воплощением невежества» и призналась, что хотела покинуть корт.
Теннисная ассоциация США официально извинилась перед соперниками: «Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение к сборной Германии и ее болельщикам. Эта ошибка больше не повторится».
Гимн «Песнь немцев» стал исполняться с 1922 года. Во времена Гитлера использовали только первый куплет со словами «Германия превыше всего». После 1945 года исполнение этих слов было запрещено, однако в 1952 году правительство ФРГ решило взять третий куплет в качестве официального гимна страны.
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