ВСУ перебросили в Донбасс 8 вагонов с бойцами и 17 грузовиков со снарядами

Разведка ДНР зафиксировала прибытие в Донбасс пополнения и боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- В районе населенного пункта Сладкое (под Донецком), в 11 км от линии соприкосновения отмечается местонахождение 17 грузовых автомобилей с боеприпасами. В район села Ольгинка (под Волновахой) на железнодорожную станцию прибыл эшелон из восьми вагонов с личным составом ВСУ, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По словам представителя силовых структур республики, в зону ответственности 1 батальона 72 бригады, которая дислоцируется в районе Авдеевки, прибыл разведывательный взвод для выполнения специальных задач на территории ДНР.

Ранее Басурин отметил рост числа обстрелов со стороны украинской армии, за сутки ВСУ 1278 раз открывали огонь по территории ДНР.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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