ВСУ перебросили в Донбасс 12 установок «Град»

Украинские силовики перебросили в Донбасс 12 установок залпового огня «Град». Об этом сообщил заместитель оперативного командующего ДНР Эдуард Басурин.

"В район Новобахмутовки — восемь километров от линии соприкосновения — отмечено прибытие на железнодорожной платформе 12 РСЗО "Град" и четырех вагонов с боеприпасами", — сказал Басурин.

Также по данным разведки ДНР, отмечено прибытие в Широкую Балку под Горловкой роты иностранных наемников из частной военной компании, сообщает РИА Новости.