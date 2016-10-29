ВСУ перебросили в Донбасс 12 установок «Град»
Украинские силовики перебросили в Донбасс 12 установок залпового огня «Град». Об этом сообщил заместитель оперативного командующего ДНР Эдуард Басурин.
"В район Новобахмутовки — восемь километров от линии соприкосновения — отмечено прибытие на железнодорожной платформе 12 РСЗО "Град" и четырех вагонов с боеприпасами", — сказал Басурин.
Также по данным разведки ДНР, отмечено прибытие в Широкую Балку под Горловкой роты иностранных наемников из частной военной компании, сообщает РИА Новости.
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