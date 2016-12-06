ВСУ перебросили в Донбасс танки и реактивную артиллерию

Разведка ДНР зафиксировала прибытие в населенные пункты Донбасса вблизи линии соприкосновения несколько единиц самоходной и реактивной артиллерии, а также танков Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Так, в подконтрольном Киеву Мариуполе в 16 километрах от линии соприкосновения выявлены восемь украинских танков, в селе Бахчевик под Волновахой в 13 километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие РСЗО «Град», трех САУ «Акация» и восьми БМП и БТР.

Разведка ДНР регулярно фиксирует переброску Киевом военной техники в зону конфликта. Между тем, согласно Минским соглашениям, подписанным Контактной группой 12 февраля 2015 года, артиллерийские орудия калибром свыше 100 мм должны быть отведены на 50 километров от линии соприкосновения, РСЗО — на 70 километров, РСЗО «Торнадо», «Ураган», «Смерч» и ракеты «Точка» - на 140 километров.

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Места: Украина, ДНР
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