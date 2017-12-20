Перебежчика из КНДР на всю жизнь обеспечили сладостями

Солдат КНДР, сбежавший в Южную Корею в середине ноября, получил пожизненное обеспечение печеньями ChocoPie.

Данное лакомство популярно в обеих странах. Именно оно было первым, о чем попросил северокорейский солдат, когда пришел в себя в госпитале в Южной Корее.

Представитель местной компании Orion, которая занимается производством печенья, узнав об этом, распорядился отправить перебежчику 100 коробок с кондитерским изделием. Более того, отныне его пожизненно будут снабжать этим лакомством, пишет издание Daily Mail.

При побеге военнослужащий получил несколько ранений. Кроме того, южнокорейские медики обнаружили у него гепатит и множество паразитов в организме тем не менее, им удалось спасти солдату жизнь.