Перебежчика из КНДР на всю жизнь обеспечили сладостями
Солдат КНДР, сбежавший в Южную Корею в середине ноября, получил пожизненное обеспечение печеньями ChocoPie.
Данное лакомство популярно в обеих странах. Именно оно было первым, о чем попросил северокорейский солдат, когда пришел в себя в госпитале в Южной Корее.
Представитель местной компании Orion, которая занимается производством печенья, узнав об этом, распорядился отправить перебежчику 100 коробок с кондитерским изделием. Более того, отныне его пожизненно будут снабжать этим лакомством, пишет издание Daily Mail.
При побеге военнослужащий получил несколько ранений. Кроме того, южнокорейские медики обнаружили у него гепатит и множество паразитов в организме тем не менее, им удалось спасти солдату жизнь.
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