На Пензенской ТЭЦ в результате взрыва погиб один человек
В результате взрыва, прогремевшего на Пензенской тепловой электростанции, разрушена кровля над турбиной №5 и частично повреждено здание. По предварительной информации, погиб один человек.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Эту информацию также подтвердили в региональном главке МЧС.
- В помещении ТЭЦ-1 произошел хлопок какого-то баллона. Имеются частичные разрушения, — заявила агентству начальник пресс-службы ведомства Анна Шупилова.
По ее словам, взрыв не нарушил теплоснабжение города и области.
По предварительным данным Минэнерго, взрыв произошел при проведении сварочных работ, при этом погиб сварщик.
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