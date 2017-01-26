На Пензенской ТЭЦ в результате взрыва погиб один человек

В результате взрыва, прогремевшего на Пензенской тепловой электростанции, разрушена кровля над турбиной №5 и частично повреждено здание. По предварительной информации, погиб один человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Эту информацию также подтвердили в региональном главке МЧС.

- В помещении ТЭЦ-1 произошел хлопок какого-то баллона. Имеются частичные разрушения, — заявила агентству начальник пресс-службы ведомства Анна Шупилова.

По ее словам, взрыв не нарушил теплоснабжение города и области.

По предварительным данным Минэнерго, взрыв произошел при проведении сварочных работ, при этом погиб сварщик.