В Пензенской области при пожаре погибла семья из трех человек
В результате пожара в селе Царевщино Мокшанского района Пензенской области погибли три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Возгорание случилось ночью в деревянном частном доме на улице Южная.
- В результате пожара от отравления продуктами горения погибли члены одной семьи: женщина 1934 г.р., мужчина 1936 г.р, а также их внук 1983 г.р, который жил с ними в одном доме, - сказали в ведомстве.
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