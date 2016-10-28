В Пензенской области при пожаре погибла семья из трех человек

В результате пожара в селе Царевщино Мокшанского района Пензенской области погибли три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Возгорание случилось ночью в деревянном частном доме на улице Южная.

- В результате пожара от отравления продуктами горения погибли члены одной семьи: женщина 1934 г.р., мужчина 1936 г.р, а также их внук 1983 г.р, который жил с ними в одном доме, - сказали в ведомстве.