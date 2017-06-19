В Пензе чиновники поплатились должностями за пристрастие к интернету
Несколько пензенских чиновников лишились работы из-за чрезмерного увлечения интернетом.
Губернатор региона Иван Белозерцев заявил, что уволенные работники посещали ресурс, не имеющие никакого отношения к их работе – «где сомнительные девушки выставляют свои фотографии или что-то еще». По его словам, такие сотрудники только занимали места тех, кто действительно хочет работать.
Белозерцев поручил главам министерств и ведомств и их подразделений усилить контроль за своими подчиненными, сообщает PenzaNews. Сколько именно человек были уволены из-за интернетом-зависимости, не уточняется.
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