Пентагону запретили заключать сделки с «Рособоронэкспортом»

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, запрещающий Пентагону заключать контракты или меморандумы с российским «Рособоронэкспортом».

После вступления документа в силу, отмена законопроекта будет возможна, если глава Пентагона убедит конгрессменов, что сотрудничество с «Рособоронэкспортом» и его дочерними структурами пойдет на пользу безопасности США.

Среди них значится уход войск РФ из Крыма и приостановление поставок военной техники массового поражения сирийским властям.

Кроме того, в документе указаны условия отмены ограничений, среди которых значится вывод российских войск из Крыма, а также приостановление поставок военной техники массового поражения сирийским властям, сообщает агентство Nation news.