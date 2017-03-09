Пентагону запретили заключать сделки с «Рособоронэкспортом»
Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, запрещающий Пентагону заключать контракты или меморандумы с российским «Рособоронэкспортом».
После вступления документа в силу, отмена законопроекта будет возможна, если глава Пентагона убедит конгрессменов, что сотрудничество с «Рособоронэкспортом» и его дочерними структурами пойдет на пользу безопасности США.
Среди них значится уход войск РФ из Крыма и приостановление поставок военной техники массового поражения сирийским властям.
Кроме того, в документе указаны условия отмены ограничений, среди которых значится вывод российских войск из Крыма, а также приостановление поставок военной техники массового поражения сирийским властям, сообщает агентство Nation news.
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