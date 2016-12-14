Пентагону как-то стало известно о захвате боевиками в Пальмире средств ПВО

Командующий силами международной коалиции во главе с США генерал Стивен Таунсенд заявил, что боевики ДАИШ (запрещенная в РФ организация) могли захватить в сирийской Пальмире средства противовоздушной обороны.

- Мы полагаем, что оружие включало бронетанковую технику, различное стрелковое оружие, и тяжелое вооружение и, возможно, средства противовоздушной обороны, - цитирует «Интерфакс» выступление Таунсенда на брифинге в Пентагоне по видеосвязи из Ирака.

По словам генерала, это вооружение угрожает безопасности сил коалиции. При этом Таунсенд не уточнил, как Пентагону удалось выяснить, каким именно оружием завладели террористы.