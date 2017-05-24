В Пентагоне пожаловались на перехват самолета ВВС США российским истребителем
Командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил о перехвате российским истребителем американского самолета-заправщика в Сирии.
Когда именно данный инцидент имел место, генерал не уточнил. По его словам, перехват осуществлял самолет Су-22 или Су-30, сообщает ТАСС.
Харригиан назвал действия российского пилота непрофессиональными и добавил, что российская сторона принесла свои извинения за случившееся.
Со стороны Минобороны России пока никаких комментариев не последовало.
Ранее в Пентагоне заявили, что США и РФ открыли еще один канал связи для предотвращения инцидентов в воздухе.
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