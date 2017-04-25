В Пентагоне оценили профессионализм российских летчиков
Российские летчики, совершавшие полеты на бомбардировщиках Ту-95 у побережья Аляски, действовали «безопасно и профессионально». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
Он также отметил, что в ходе этих полетов российские летчики соблюдали воздушную границу США.
По словам Дэвиса, это были первые полеты Ту-95 в районе Аляски за последние два с половиной года, пишет издание The Hill.
Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95С совершили ряд полетов у побережья Аляски. Для их сопровождения были задействованы два американских истребителя F-22.
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