В Пентагоне оценили профессионализм российских летчиков

Российские летчики, совершавшие полеты на бомбардировщиках Ту-95 у побережья Аляски, действовали «безопасно и профессионально». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Он также отметил, что в ходе этих полетов российские летчики соблюдали воздушную границу США.

По словам Дэвиса, это были первые полеты Ту-95 в районе Аляски за последние два с половиной года, пишет издание The Hill.

Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95С совершили ряд полетов у побережья Аляски. Для их сопровождения были задействованы два американских истребителя F-22.