В Пентагоне отметили высокий профессионализм ВКС России в Сирии
Министр обороны США Эштон Картер заявил, что ВКС России в небе над Сирией действуют профессионально в области предотвращения инцидентов с самолетами проамериканской коалиции.
Мы действуем там очень профессионально, мы обеспечиваем отсутствие конфликтов в небе. И это та область, в которой россияне тоже ведут себя очень профессионально. Мы и все остальные члены коалиции все демонстрируют профессионализм. И это очень профессиональные отношения, - сказал глава Пентагона Эштон Картер. Об этом сообщает «Интерфакс».
Картер добавил, что Росси не хочет расширять сферы сотрудничества в области действий авиации в САР.
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