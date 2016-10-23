В Пентагоне отметили высокий профессионализм ВКС России в Сирии

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что ВКС России в небе над Сирией действуют профессионально в области предотвращения инцидентов с самолетами проамериканской коалиции.

Мы действуем там очень профессионально, мы обеспечиваем отсутствие конфликтов в небе. И это та область, в которой россияне тоже ведут себя очень профессионально. Мы и все остальные члены коалиции все демонстрируют профессионализм. И это очень профессиональные отношения, - сказал глава Пентагона Эштон Картер. Об этом сообщает «Интерфакс».

Картер добавил, что Росси не хочет расширять сферы сотрудничества в области действий авиации в САР.