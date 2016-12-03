Шеф Пентагона одобрил выбранного Трампом министра обороны
Действующий глава Пентагона Эштон Картер положительно отозвался о генерале Джеймсе Мэттисе, которого избранный президент США Дональд Трамп решил поставить во главе ведомства.
«Я знаю генерала Джима Мэттиса много лет и держу его на самом высоком счету», говорится в письме Картера, опубликованном на сайте Пентагона. Он заверил, что сделает все возможное для плавной смены руководства в ведомстве.
Мэттису 66 лет, из которых более 40 он прослужил в морской пехоте. В отставку генерал вышел в 2013 году. ОН принимал участие в военных операциях в Афганистане и Ираке. Известен прозвищами «Монах-воин» (из-за холостяцкого образа жизни) и «Бешеный пес».
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