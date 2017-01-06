Шеф Пентагона обвинил Путина в ухудшении отношений между США и РФ

Глава Минобороны США Эштон Картер полагает, что в ухудшении американо-российских отношений виноват президент РФ Владимир Путин.

В интервью The Wall Street Journal Картер заявил, что российский лидер определяет степень эффективности своей политики уровнем дискомфорта, который он якобы создает для всего остального мира. Именно по той причине Вашингтону не удается наладить отношения с российскими лидерами, уверен шеф Пентагона.

Он также в очередной раз покритиковал Россию за операцию в Сирии. Картер уверен в отсутствии вклада РФ в борьбу с ДАИШ (группировка запрещена в России). По его мнению, ВКС РФ наносили удары исключительно по отрядам так называемой умеренной оппозиции.