Пентагон заявил о гибели военнослужащего в Иордании
Минобороны США заявило, что в Аммане погиб один военнослужащий, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
В Иордании произошел инцидент с американским автомобилем. Инструкторы из США не остановились на требование охраны в Аммане, после чего их расстреляли, сообщает издание "Известия".
Ранее СМИ сообщали о двух погибших американцах, однако Пентагон не подтвердил эту информацию. Известно, что в перестрелке также пострадал иорданский военнослужащий.
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