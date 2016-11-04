Пентагон заявил о гибели военнослужащего в Иордании

Минобороны США заявило, что в Аммане погиб один военнослужащий, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В Иордании произошел инцидент с американским автомобилем. Инструкторы из США не остановились на требование охраны в Аммане, после чего их расстреляли, сообщает издание "Известия".

Ранее СМИ сообщали о двух погибших американцах, однако Пентагон не подтвердил эту информацию. Известно, что в перестрелке также пострадал иорданский военнослужащий.