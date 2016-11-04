Пентагон заявил о гибели военнослужащего в Иордании

Минобороны США заявило, что в Аммане погиб один военнослужащий, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В Иордании произошел инцидент с американским автомобилем. Инструкторы из США не остановились на требование охраны в Аммане, после чего их расстреляли, сообщает издание "Известия".

Ранее СМИ сообщали о двух погибших американцах, однако Пентагон не подтвердил эту информацию. Известно, что в перестрелке также пострадал иорданский военнослужащий.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость В США бывший агент ФБР разбился на автомобиле Tesla

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО