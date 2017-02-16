Пентагон задумался об отправке сухопутных войск США в САР

Сухопутные войска США могут быть направлены в Сирию в целях ускорения проведения операции против террористической группировки ДАИШ (запрещена в России).

Соответствующее решение должен принять президент США Дональд Трамп. Если он одобрит инициативу Пентагона, то американские солдаты отправятся в Сирию через несколько недель, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сегодня в САР присутствуют несколько подразделений США, которые обучают оппозиционные вооруженные группы борьбе с террористами.