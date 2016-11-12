Пентагон впервые может возглавить женщина

Сенатор Келли Айотт может быть назначена министром обороны США, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Келли в качестве потенциального кандидата на пост министра обороны.

В случае назначения Айотт будет одной из немногих женщин в возможном составе новой администрации.

Трамп одержал победу на президентских выборах, состоявшихся в США 8 ноября. Избранный президент вступит в должность после инаугурации 20 января.