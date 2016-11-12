Пентагон впервые может возглавить женщина
Сенатор Келли Айотт может быть назначена министром обороны США, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Келли в качестве потенциального кандидата на пост министра обороны.
В случае назначения Айотт будет одной из немногих женщин в возможном составе новой администрации.
Трамп одержал победу на президентских выборах, состоявшихся в США 8 ноября. Избранный президент вступит в должность после инаугурации 20 января.
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