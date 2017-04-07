Пентагон не уверен в наличии химоружия на подвергшемся удару аэродроме
Пентагон не уверен, что на сирийской авиабазе в провинции Хомс, подвергшейся ракетному удару со стороны США, было химическое оружие.
По словам источника агентства Reuters, в Министерстве обороны США не могут однозначно утверждать, что этот военный аэродром использовался ВВС Сирии для химической атаки по занятой оппозицией территории в Идлибе.
В ночь на 7 апреля США нанесли ракетами «Томагавк» удар по военному аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Всего было выпущено 59 крылатых ракет, однако до цели долетели менее половины. В результате удара США погибли четыре военных Сирии, двое пропали без вести. Также известно о девяти погибших мирных жителях, в том числе детях, сообщает Life.
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