Пентагон требует от Китая вернуть захваченный беспилотник

Пентагон требует от Китая вернуть захваченный в Южно-Китайском море подводный беспилотный аппарат, представитель ведомства Джефф Дэвис.

По его словам, то, что это американский аппарат, ясно видно по опознавательным знакам, США хотят вернуть его себе и исключить повторение подобных случаев в будущем.

15 декабря китайские военные захватили американский подводный беспилотник из-за заявлений избранного президента США Дональда Трампа о статусе Тайваня и политики единого Китая. Сразу после инцидента пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что беспилотник является суверенным имуществом США, а его захват китайской стороной нарушает закон. Об этом сообщает «Интерфакс».