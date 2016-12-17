Пентагон требует от Китая вернуть захваченный беспилотник
Пентагон требует от Китая вернуть захваченный в Южно-Китайском море подводный беспилотный аппарат, представитель ведомства Джефф Дэвис.
По его словам, то, что это американский аппарат, ясно видно по опознавательным знакам, США хотят вернуть его себе и исключить повторение подобных случаев в будущем.
15 декабря китайские военные захватили американский подводный беспилотник из-за заявлений избранного президента США Дональда Трампа о статусе Тайваня и политики единого Китая. Сразу после инцидента пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что беспилотник является суверенным имуществом США, а его захват китайской стороной нарушает закон. Об этом сообщает «Интерфакс».
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