Пентагон спокойно воспринял присутствие корабля РФ у берегов США
Присутствие российского корабля у берегов США в Пентагоне считают нормальным и законным.
По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джеффа Дэвиса, Штаты сами проводят аналогичные операции по всему миру, сообщает РИА «Новости».
Дэвис добавил, что в Пентагоне следят за перемещениями российского корабля.
Речь идет о разведывательном корабле «Виктор Леонов», который ранее был замечен неподалеку от порта Норфолк, а также базы подводных лодок США в штате Коннектикут.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что по отношению к кораблю РФ не будут предприниматься никакие враждебные действия, поскольку это «не здорово» и не будет способствовать улучшению отношений с Москвой.
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