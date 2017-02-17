Пентагон спокойно воспринял присутствие корабля РФ у берегов США

Присутствие российского корабля у берегов США в Пентагоне считают нормальным и законным.

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джеффа Дэвиса, Штаты сами проводят аналогичные операции по всему миру, сообщает РИА «Новости».

Дэвис добавил, что в Пентагоне следят за перемещениями российского корабля.

Речь идет о разведывательном корабле «Виктор Леонов», который ранее был замечен неподалеку от порта Норфолк, а также базы подводных лодок США в штате Коннектикут.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что по отношению к кораблю РФ не будут предприниматься никакие враждебные действия, поскольку это «не здорово» и не будет способствовать улучшению отношений с Москвой.