Пентагон сообщил о переброске в Сирию российских штурмовиков Су-25
Пентагон заявил о переброске четырех российских штурмовиков Су-25 на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Один из неназванных источников телеканала Fox News уточнил, что самолеты проводили дозаправку в Иране.
- Русские говорят, что выводят свои войска, но мы не видим этому никакого подтверждения. В противовес этому мы наблюдаем ввод новой техники, - цитирует «Интерфакс» слова собеседника американского телеканала.
В конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сократить российскую группировку в Сирии.
Следующая новость Учёные нашли секрет здорового образа жизни
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии