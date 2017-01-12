Пентагон сообщил о переброске в Сирию российских штурмовиков Су-25

Пентагон заявил о переброске четырех российских штурмовиков Су-25 на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Один из неназванных источников телеканала Fox News уточнил, что самолеты проводили дозаправку в Иране.

- Русские говорят, что выводят свои войска, но мы не видим этому никакого подтверждения. В противовес этому мы наблюдаем ввод новой техники, - цитирует «Интерфакс» слова собеседника американского телеканала.

В конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сократить российскую группировку в Сирии.