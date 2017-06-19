Пентагон собирается восстановить связь с РФ по Сирии
Американские военные намерены восстановить связь с Россией по предупреждению инцидентов в сирийском небе.
По словам главы Объединенного комитета начальника штабов Джозефа Данфорда, с этой целью будут задействованы как военные, так и дипломатические каналы передает «Интерфакс». Он добавил, что вопрос может быть решен в течение нескольких часов.
Ранее Москва раскритиковала атаку сирийского самолета Су-22 американским истребителем. В Минобороны России завили, что прекращают взаимодействие с американскими военными по каналу связи, открытому рамках двустороннего меморандума. Кроме того, было подчеркнуто, что любые воздушные объекты будут отныне восприниматься как боевые цели, представляющие угрозу.
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