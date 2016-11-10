Пентагон рассказал о 64 жертвах авиаударов США в Ираке и Сирии

Около 64 гражданских лиц стали жертвами авиаударов, нанесенных силами коалиции, возглавляемой США, в Ираке и Сирии, сообщило Центральное командование ВС США.

Как отмечается в материале, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Как отметил представитель командования полковник Джон Томас, во всех случаях были предприняты меры предосторожности, а также соблюдались законы вооруженного конфликта, однако это не помогло избежать трагического исхода.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы минимизировать число подобных инцидентов даже ценой потери шанса нанести удар по действительно значимой цели», - цитирует ТАСС слова Томаса.

Чаще всего местные жители гибли во время бомбардировок Мосула, говорится в сообщении.