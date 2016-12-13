Пентагон рапортовал об уничтожении трех лидеров ДАИШ

В результате авиаудара, нанесенного по позициям боевиков силами международной коалиции во главе с США, уничтожены трое лидеров террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

Такое заявление сделал глава Пентагона Эштон Картер, выступая на военной базе США в Италии, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АР.

Как уточнил пресс-секретарь главы министерства обороны США Питер Кук, удар был нанесен еще 4 декабря, правда, представители военного ведомства не уточнили, где именно состоялась ликвидация террористов, которые могут быть причастны к организации теракта в Париже в ноябре 2015 года.

По словам Кука, двое из ликвидированных боевиков, Салах Гурмат и Самми Джеду, были тесно связаны со вторым лицом ДАИШ Абу Мухаммедом аль-Аднани. Сам Аль-Аднани, называемый «официальным представителем по работе со СМИ», был ликвидирован в августе в результате авиаудара российского Су-34 в провинции Алеппо.

Как заявил Кук, третий боевик, Валид Хамман, был осужден заочно бельгийским судом за планирование теракта в 2015 году, который ему не удалось осуществить.