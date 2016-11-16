Пентагон проинформировал о ликвидации одного из лидеров ДАИШ в сирийской Ракке

Официальный представитель международной коалиции полковник ВВС США Джон Дорриан сообщил о ликвидации в сирийской Ракке одного из лидеров ДАИШ (запрещенная в РФ организация) выходца из Ирака Абдал Басита аль-Ираки.

Об этом Дорриан заявил на брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов в режиме телемоста, - сообщает ТАСС.

По словам полковника, силы коалиции 12 ноября нанесли удар, в результате которого был уничтожен гражданин Ирака Абдал Басит аль-Ираки – эмир ближневосточных сетей ДАИШ, направленных «в том числе против американских, турецких и европейских целей».