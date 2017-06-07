Пентагон признал профессионализм российских летчиков

Командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди заявил, что перехват бомбардировщика В-52 российским истребителем Су-27 был выполнен профессионально и безопасно.

Представитель Пентагона подчеркнул, что перехват происходил в международном воздушном пространстве, «в рамках хорошего летного мастерства», передает ТАСС.

Грейди также добавил, что подобные действия не является чем-то экстраординарным. Более того, они ожидаемы, поскольку Штаты периодически перебрасывают бомбардировщики в рамках сотрудничества с партнерами по НАТО.