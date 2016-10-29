Пентагон потратил на военную разведку в 2016 году более 17 миллиардов долларов

Военные власти США опубликовали бюджет военной разведки на 2016 году.

Общие расходы, включающие в себя базовый бюджет и зарубежные траты, составила 17,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает Пентагон.

Власти США уверены, что публикация расходов не угрожает деятельности военной разведки.

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