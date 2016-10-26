Пентагон за 20 лет потратил 58 млрд долларов на так и не созданное оружие

В докладе заместителя министра обороны США по закупкам, технологиям и логистике Фрэнка Кендалла содержатся сведения о том, что за последние два десятилетия Пентагон потратил 58 миллиардов долларов на новые типы оружия, которые так и не были созданы.

«Проведенная внутри ведомства проверка эффективности закупок министерства выявила, что 23 дорогостоящих программы были запущены, профинансированы, но затем их отменили, потратив миллиарды долларов», - цитирует текст доклада ТАСС со ссылкой на издание Washington Examiner.

По свидетельству Кендалла, наиболее вопиющим фактом разбазаривания денег стала попытка создания так называемой Боевой системы будущего, предусматривавшая формирование новых подразделений, оснащенных беспилотной техникой. Работы над проектом велись с 2003 по 2009 год, а потом от идеи отказались, хотя на ее реализацию уже было потрачено более 20 миллиардов долларов.

Еще в 9,8 миллиарда долларов Пентагону обошелся проект многоцелевого разведывательно-ударного вертолета RAH-66 Comanche. Деньги истратили, но программа была закрыта еще в 2003 году.

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