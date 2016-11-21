Пентагон отрицает причастность к авиаудару по окрестностям сирийский Ракки

В Министерстве обороны США заявили, что международная коалиция не наносила авиаударов по населенному пункту Ас-Салихия в провинции Ракка, в результате которого погибло как минимум десять мирных жителей.

- Я не могу подтвердить, имел ли место этот инцидент. Но могу утверждать, что коалиция не наносила удары в данном районе, — заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона Эрик Пэйхон.

Ранее агентство САНА со ссылкой на очевидцев сообщило об ударе коалиции по населенному пункту Ас-Салихия. Жертвами налета стали три работницы местной фабрики по переработке хлопка, один житель селения, а также семья из шести человек, в том числе дети.

Кроме того, несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести, большой ущерб был нанесен также инфраструктуре населенного пункта и имуществу граждан.