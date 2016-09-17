Пентагон отозвал 10 истребителей F-35 из-за неполадки

В американских истребителях F-35 обнаружен дефект в системе охлаждения топливных баков. Изоляция этого элемента начала крошиться. В связи с этим ВВС США отозвали десять экземпляров самолета.

F-35 является самым дорогостоящим в мире истребителем пятого поколения. Неполадки были обнаружены в 57 самолетах, из которых только 15 сошли с конвейера. Модели отозваны на доработку. ВВС США обещают устранить неполадки в ходе сборки остальных моделей, сообщает ТАСС.

– Мы приближаемся к завершению программы оснащения, F-35 все еще дорабатывается, поэтому возникновение проблем носит ожидаемый характер, – рассказали в Вашингтоне.