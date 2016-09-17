Пентагон отозвал 10 истребителей F-35 из-за неполадки
В американских истребителях F-35 обнаружен дефект в системе охлаждения топливных баков. Изоляция этого элемента начала крошиться. В связи с этим ВВС США отозвали десять экземпляров самолета.
F-35 является самым дорогостоящим в мире истребителем пятого поколения. Неполадки были обнаружены в 57 самолетах, из которых только 15 сошли с конвейера. Модели отозваны на доработку. ВВС США обещают устранить неполадки в ходе сборки остальных моделей, сообщает ТАСС.
– Мы приближаемся к завершению программы оснащения, F-35 все еще дорабатывается, поэтому возникновение проблем носит ожидаемый характер, – рассказали в Вашингтоне.
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