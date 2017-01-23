Пентагон опроверг заявление Минобороны РФ о передаче данных по целям ДАИШ

Пресс-служба Пентагона выступила с заявлением, что американская сторона не передавала российским военным данных по целям ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Сирии.

По словам представителя Министерства обороны США Эрика Пэхона, координации между военными США и России по Сирии нет. Ведомство «поддерживает канал связи с российскими военными, сфокусированный исключительно на обеспечении безопасности экипажей и снижении конфликтного потенциала между силами коалиции и России в ходе операций в Сирии», - сообщает ТАСС.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что 22 января ВКС РФ на авиабазе Хмеймим получили от американской стороны координаты целей террористической группировки в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. После этого была произведена доразведка и нанесены авиационные удары по террористам.

Заявление Министерства обороны РФ было воспринято журналистами, как первая совместная операция России и США в Сирии.

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