Пентагон опроверг сообщения о якобы сбитом боевиками в Сирии американском А-10
В Министерстве обороны США опровергли информацию, распространенную курдскими СМИ, о том, что боевикам ДАИШ (запрещенная в РФ организация) удалось сбить американский военный самолет А-10.
По словам пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, эти сообщения не имеют ничего общего с действительностью.
«Все самолеты коалиции на месте», - цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Куком в твиттере.
Ранее о сбитом американском военном самолете сообщило курдское информагентство Rudaw. По его данным инцидент произошел в районе города Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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