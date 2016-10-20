Пентагон опроверг сообщения о якобы сбитом боевиками в Сирии американском А-10

В Министерстве обороны США опровергли информацию, распространенную курдскими СМИ, о том, что боевикам ДАИШ (запрещенная в РФ организация) удалось сбить американский военный самолет А-10.

По словам пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, эти сообщения не имеют ничего общего с действительностью.

«Все самолеты коалиции на месте», - цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Куком в твиттере.

Ранее о сбитом американском военном самолете сообщило курдское информагентство Rudaw. По его данным инцидент произошел в районе города Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.