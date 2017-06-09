Пентагон объяснил причины ударов по правительственным войскам в Сирии
США будут наносить удары по проправительственным силам в Сирии исключительно в порядке самообороны. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
Он добавил, что именно этим объясняются недавние авиаудары по позициям сирийской правительственной армии на юге страны.
Дэвис также добавил, что США продолжат атаковать боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в России), передает РИА «Новости».
Следующая новость ОП назвала самый добрый город России
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии