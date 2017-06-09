Пентагон объяснил причины ударов по правительственным войскам в Сирии

США будут наносить удары по проправительственным силам в Сирии исключительно в порядке самообороны. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Он добавил, что именно этим объясняются недавние авиаудары по позициям сирийской правительственной армии на юге страны.

Дэвис также добавил, что США продолжат атаковать боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в России), передает РИА «Новости».