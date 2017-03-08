Пентагон обвинил Россию в нарушении «духа и буквы» договора о РСМД

Пентагон обвинил Россию в нарушении «духа и буквы» договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

По словам замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пола Селвы, развернутая Россией ракета наземного базирования несет угрозу НАТО и нарушает «дух и букву» договора о РСМД.

- Система сама по себе представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что русские сознательно развернули ее, с целью создать угрозу для НАТО и инфраструктуры в зоне ответственности НАТО, - цитирует «Интерфакс» слова Селвы.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия втайне развернула крылатые ракеты, которые нарушают договор о ракетах средней и малой дальности. По данным издания, речь идет о крылатой ракете, испытанной в 2014 году.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет свои международные обязательства, в том числе связанные с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он отметил, что официально в адрес РФ никаких обвинений не выдвигалось.