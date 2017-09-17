Пентагон обвинил Москву в авиаударе по позициям американских союзников

Международная коалиция во главе с США обвинила Воздушно-космические силы России в нанесении ударов по позициям американских союзников - «Сирийских демократических сил».

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные Пентагона, Россия якобы нанесла удар вблизи города Дейр-эз-Зор, в результате чего бойцы-партнеры коалиции получили ранения.

В заявлении Пентагона говорится, что Россия знала о расположении оппозиционеров восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи города Дейр-эз-Зор.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг эти заявления. Он сказал: «Это невозможно. Зачем нам их бомбить?»

Ранее стало известно, что шесть бойцов «Сирийских демократических сил» пострадали в результате обстрела сирийскими правительственными войсками.