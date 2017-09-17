Пентагон обвинил Москву в авиаударе по позициям американских союзников
Международная коалиция во главе с США обвинила Воздушно-космические силы России в нанесении ударов по позициям американских союзников - «Сирийских демократических сил».
Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные Пентагона, Россия якобы нанесла удар вблизи города Дейр-эз-Зор, в результате чего бойцы-партнеры коалиции получили ранения.
В заявлении Пентагона говорится, что Россия знала о расположении оппозиционеров восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи города Дейр-эз-Зор.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг эти заявления. Он сказал: «Это невозможно. Зачем нам их бомбить?»
Ранее стало известно, что шесть бойцов «Сирийских демократических сил» пострадали в результате обстрела сирийскими правительственными войсками.
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