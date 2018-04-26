Пентагон обвинил РФ и Китай в соперничестве с США
Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию и Китай в стратегическом противостоянии Соединенным Штатам.
По его мнению, Москва и Пекин хотят завладеть правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран.
«Китай и Россия решили быть стратегическими соперниками. Они стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям», - заявил Мэттис.
На проходящем в эти дни в Китае саммите ШОС состоялся ряд встреч между российскими и китайскими представителями. Москва и Пекин договорись укреплять свои двусторонние военные и политические связи, сообщает «ТВ Центр».
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