Пентагон назвал удар коалиции по сирийской армии «печальным недоразумением»

Выступая перед журналистами на брифинге в Вашингтоне, бригадный генерал США Ричард Коу заявил, что сентябрьский авиаудар сил международной коалиции по позициям сирийской правительственной армии стал следствием «печального недоразумения», произошедшего «из-за человеческого фактора».

- Это было печальной ошибкой, которая основывалась на человеческом факторе, — цитирует Коу РИА «Новости».

По словам руководителя следственной группы Пентагона, военные коалиции считали, что бомбят позиции террористов.

Коу отметил также, что Пентагон не будет обсуждать детали и выносить на суд общественности детали той операции, потому что считает это своим внутренним делом.

Ранее сообщалось, что 17 сентября авиация коалиции нанесла четыре удара по сирийским войскам, которые находились в окружении боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в районе аэродрома Дейр-эз-Зора. В результате этого «печального недоразумения» и последовавшей атаки террористов погибли 83 сирийских военнослужащих и более 100 получили ранения.