Пентагон напугала ракетная программа Северной Кореи

Северокорейская программа разработки баллистических ракет представляет «четкую и серьезную угрозу» безопасности США. Об этом заявил официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис.

Он заверил, что Штаты могут защитить от ракет КНДР не только себя, но и своих союзников. По словам Дэвиса, американская армия располагает возможностями для реагирования на запуски Северной Кореей ракет и их перехвата.

В то же время он отметил, что КНДР прогрессирует в сфере производства ракет, придает им мобильность, затрудняя обнаружение.

Дэвис сделал акцент на том, что Пхеньян не скрывает испытаний ракет и открыто заявляет о готовности применить их против Южной Кореи, США и Японии. По его словам, это характеризует ракетную программу КНДР как противоправную, сообщает ТАСС.

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