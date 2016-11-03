Пентагон намерен поддерживать канал связи с РФ для координации действий в Сирии

Официальный представитель международной коалиции во главе с США Джон Дорриан заявил, что военные США и России продолжат использовать канал связи для координации действий в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Сирии.

- Мы поддерживаем канал координации действий во избежание конфликтных ситуаций с русскими. И мы продолжим это делать, — цитирует РИА «Новости» выступление Дорриана во время телебрифинга из Багдада.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что российские и американские военные продолжают использовать канал связи для координации своих действий в Сирии.