Пентагон намерен поддерживать канал связи с РФ для координации действий в Сирии

Официальный представитель международной коалиции во главе с США Джон Дорриан заявил, что военные США и России продолжат использовать канал связи для координации действий в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Сирии.

- Мы поддерживаем канал координации действий во избежание конфликтных ситуаций с русскими. И мы продолжим это делать, — цитирует РИА «Новости» выступление Дорриана во время телебрифинга из Багдада.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что российские и американские военные продолжают использовать канал связи для координации своих действий в Сирии.

Новости по теме
Теги:
События: вооружение
Следующая новость Первым лауреатом премии за укрепление единства России стал Магомедали Магомедов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО