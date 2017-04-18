Пентагон начал оценку ядерного потенциала США

Пентагон проверяет ядерный потенциал США на предмет соответствия современным угрозам, сообщила официальный представитель оборонного ведомства Дана Уайт.

По ее словам, над созданием соответствующего доклада будут работать и межведомственные структуры США. Итоговый документ будет представлен президенту страны Дональду Трампу в конце текущего года.

Ранее Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису провести оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия современным угрозам, сообщает «Национальная служба новостей».