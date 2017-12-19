Пентагон может вернуться к изучению НЛО

Министерство обороны США на протяжении восьми лет собирала сведения о неопознанных летающих объектах и теперь может вернуться к этой проблеме.

В рамках проекта сотрудники Пентагона проводили опросы всех военных летчиков, которые сталкивались с какими-либо загадочными явлениями во время вылетов. Примечательно, что проект не являлся засекреченным и преследовал цель изучения «передовых угроз для авиации», сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Рolitico.

Инициатором программы выступил демократ Гэри Рид с подачи владельца аэрокосмической компании Bigelow Aerospace Боба Бигелоу, который верит в визиты пришельцев на Землю. Проект свернули в 2012 году, но о возможности его возобновления заговорили несколько месяцев назад, после отставки руководителя программы Луиса Элизондо.

Накануне Пентагон опубликовал короткий видеоролик, запечатлевший преследования неопознанного летающего объекта истребителями ВВС США. По словам пилотов, скорость объекта значительно превосходила имеющиеся на вооружении США летательные аппараты.