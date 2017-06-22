Пентагон купил камуфляж афганским полицейским за 94 млн долларов
США вложили 94 миллиона долларов в покупку камуфляжной формы для полицейских Афганистана. Приобретение оказалось напрасным.
Дело в том, что форма, заказанная у компании HyperStealth, имеет «лесную» расцветку. Выбор в ее пользу был сделан на основании вкусовых предпочтений министра обороны ближневосточного государства, который не учел, что лесистая местность составляет всего 2% территории его родины.
По данным издания Newsweek новая форма афганских полицейских обошлась налогоплательщикам США на 40% дороже стандартной. На переодевание может потребоваться еще свыше 70 миллионов долларов, сообщает «Интерфакс».
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