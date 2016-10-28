Пентагон доволен ходом наступательной операции в иракском Мосуле

Освобождение иракского Мосула от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) идет в соответствии с заранее разработанным планом. Такое заявление сделал официальный представитель штаба международной коалиции Джон Дорриан.

- Иракские силы могут приспосабливаться к обстановке, поэтому, когда они увидели, что у ИГ есть определенная тактика, техника и приемы, они решили сделать паузу в продвижении в некоторых районах, чтобы зачистить тыл и быть уверенными, что в их тылу и на флангах нет ИГ. Но в целом они выполняют свой план на различных направления в 10-20 километрах от Мосула, — цитирует РИА «Новости» выступление Дорриана на брифинге.

По словам представителя Пентагона, террористы располагают целой сетью подземных ходов, по которым осуществляют передвижение, а также оборудуют под землей тайники с военной техникой и боеприпасами.

- Это не что-то, что не предусмотрено планом наступления. Думаю, в целом они придерживаются плана, и они продолжат наступление после пары дней перегруппировки, перевооружения и пополнения, — пояснил Дорриан.