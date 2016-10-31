Пентагон анонсировал операцию коалиции по освобождению сирийской Ракки

Наступательная операция по освобождению от террористов сирийского города Ракка – главного оплота ДАИШ (запрещенная в РФ организация) – начнется в ближайшие недели. Такое заявление сделал представитель министерства обороны США Питер Кук.

- Наступление на Ракку начнется в ближайшие недели. Мы считаем, что сейчас наступил подходящий момент для того, чтобы оказывать нажим на ИГ на этом направлении, - цитирует Кука ТАСС.

По словам представителя Пентагона, очевидно, что операция по освобождению Ракки будет проходить в непростых условиях.

- Первоочередная задача состоит в том, чтобы изолировать город, а затем переходить к следующему этапу – освобождению Ракки, - пояснил Кук, отказавшись обозначить более точную дату начала наступления на оплот террористов.