Пенсионный возраст в РФ будет повышаться полтора десятилетия

России не удастся избежать повышения возраста выхода граждан на пенсию, однако этот процесс растянется на 10-16 лет, заявил бывший министр финансов Алесей Кудрин.

Он пояснил, что ежегодно количество пенсионеров в стране возрастает на полмиллиона человек. Показатель прироста трудоспособного населения ниже, поэтому государству не хватает собираемых налогов на обеспечение достойной пенсии. Экс-министр также добавил, что в РФ сейчас один из самых низких пенсионных возрастов в СНГ и Европе.

Кудрин также отметил, что еще одной предпосылкой к повышению пенсионного возраста является увеличение продолжительности жизни. По его словам, сейчас этот показатель составляет 72 года. Через 10 лет он может вырасти до 80 лет, поэтому повышение пенсионного возраста неизбежно, передает Ura.ru со ссылкой на выступление Кудрина в эфире телеканала «Россия1».

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